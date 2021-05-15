場地單車國家盃｜楊礎搖計時賽「梗頸四」留憾 盼全運隨李慧詩踏頒獎台 (20:06)

20歲的楊礎搖連續3日出戰國家盃，於500米計時賽決賽以35.827秒獲「梗頸四」，較下午資格賽快0.223秒，屬個人最佳時間，但比銅牌的馬來西亞隊車手慢0.334秒，未能為港隊添牌。李海恩以36.149秒包尾，冠軍由去年世界賽季軍、意大利隊的Miriam Vece奪得。

雖然排名不及楊礎搖，李海恩大方盛讚隊友表現，勉勵對方「突破自己最好成績已是金牌」。楊礎搖稱滿意發揮，但承認因失牌留憾：「第一次參加國家盃，和各地車手較量，差少少都有點遺憾，但這是很好的經驗，知道自己起動方面未夠好。」

她又表示，將把握隊友出戰東奧的時間改善起動技術，隨李慧詩衝擊全運頒獎台的目標不變。至於東奧將出戰個人爭先賽及凱林賽（又稱競輪賽）的李海恩，承認過去3日表現不似預期，但稱體能不成問題，冀明天殺入凱林賽決賽。

至於男將杜棹熙藉凱林賽復活賽晉級，於次圈挑戰應屆世界亞軍脇本雄太等勁敵，最後一圈發力由第6追至第4，仍無緣憑前3闖關決賽，在名次賽爭得第10名。

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