港超｜東方克服外援傷兵潮 爭標組4蛋炒飛馬拔頭籌 (18:10)

今仗在下午3時的攝氏31度高溫下舉行，有556人到小西灣運動場觀戰。東方初段受壓，但在23分鐘憑辛祖先開紀錄，加上8分鐘後中堅基頓接應林恩許罰球傳中頭槌破網，半場領先2：0。林恩許在59及83分鐘頭頂腳踢梅開二度，終助東方在第三循環首仗大勝4：0，緊接兩日後將鬥理文。東方主帥李志堅表示，得失球或左右爭標形勢，今仗大勝可謂額外收穫。東方近期傷兵問題嚴重，今仗僅派兩名外援盧卡斯及杜度正選。

李志堅透露中堅艾華度昨日已做手術，無緣未來一周最後兩場聯賽，前鋒艾華頓已復操，但傷勢較預期嚴重，利馬、費蘭度及基頓雖列入大軍，但要帶傷上陣，慶幸射手盧卡斯傷癒後狀態漸入佳境：「球員健康很重要，但這一刻仍繼續盡全力，很感激他們，但我們不會勉強，會慳住用球員。」他又稱，港隊仍未跟球會溝通徵召球員事宜，希望對方能提供確實時間表，如6個月初作客巴林踢畢3仗返港後的隔離期，否則或影響球會參加同月在港舉行的亞協盃分組賽。

飛馬落敗後無緣爭港超亞軍，主教練郭嘉諾承認優勝劣敗，雙方把握力成勝負關鍵，對手5次埋門已交出4個入球，反觀飛馬中鋒山度士近仗頻失機，加上炎熱天氣及之後再有比賽，70分鐘過後唯有給球員休息。他稱：「今仗證明如果飛馬要爭標，就需要加強板凳深度。」另今仗早段發生小插曲，球場上空出現航拍機，郭嘉諾以安全理由一度要求暫停賽事。

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