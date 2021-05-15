英超｜新科冠軍曼城破作客紀錄 費倫托利斯「戴帽」超越美斯 (16:43)

「藍月」提早重奪英超，重心轉移到「三冠王」最後一步的歐聯決賽，今晨聯賽輪換應戰，3號門將卡臣相隔10年再於英超把關，加比爾捷西斯伙費倫托利斯及史達寧攻堅。曼城於25分鐘失守，但憑祖奧簡斯路和費倫托利斯各建一功，完半場前反超前。托利斯易邊後於3分鐘內連入兩球，助曼城兩度落後下以4：3險勝「喜鵲」。

曼城近12場英超作客全勝，為英格蘭於1888年成立足球聯賽以來，前4級聯賽的最長紀錄；各項賽事23場作客不敗（21勝2和），亦創英格蘭前4級聯賽最長走勢。去夏由西甲球隊華倫西亞加盟的費倫托利斯本是翼鋒出身，但季中被改造為正前鋒，在爭標最後階段愈戰愈勇，近5仗上陣共入5球，今仗連中三元打破美斯維持11年的紀錄。

美斯在哥帥執教巴塞隆拿年代，以22歲零200日成對方麾下最年輕的「戴帽」球員，費倫托利斯如今以21歲75日改寫紀錄，較當年的美斯年輕逾1年。哥帥賽後表示：「他在登陸英超首季能有此入球數，實在不可思異。他是很好的翼鋒，但也具備擔當前鋒的觸覺和才能。」

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