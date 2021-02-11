蘇超︱謝拉特大熱當選今季蘇超最佳領隊 透露曾放下宿敵恩怨向費格遜取經 (18:04)

謝拉特於2018年夏天接手出任格拉斯哥流浪主帥，踏入第3季終打破些路迪9連霸，帶領球隊相隔10年重奪蘇超冠軍，亦是他執教生涯首項錦標，只要明晚最後一仗主場對鴨巴甸保持不敗，便可以不敗姿態完成今季蘇超。謝拉特領取今季蘇超最佳領隊獎項後表示，歸功於整個教練團隊。

這名本月底將41歲的紅軍前隊長，日前受訪時透露，曾向昔日宿敵曼聯的傳奇領隊費格遜，在執教方面取經，又指當兩人先後離開「雙紅」，就已經放下恩怨：「告訴你們一個小秘密，我近年曾與費格遜有數次交流，通過電話請教他如何管理格拉斯哥流浪，給我很多有用意見。他為人很好，其實他不需要給我時間，尤其我們曾經是敵對關係，但這可顯示他是個怎樣的人，並非是想像中的嚴厲教頭。我希望將來有機會再約他喝咖啡再慢慢詳談，他也已經同意了。」

費格遜早前接受英國《衞報》訪問時，也大讚這名少帥已掌握到如何應對傳媒：「他做得很好，無論在球場內或場外，包括在記者會上亦表現很好，很冷酷又冷靜，畢竟與傳媒打交道是一門藝術。」

此外，費格遜近日接受《BBC》訪問時表示，再次重申反對歐洲超級聯賽，並以自身在蘇超執教時，在1983年帶領鴨巴甸擊敗皇家馬德里贏得歐洲盃賽冠軍盃作例：「我執教鴨巴甸時只是小小的地方球隊，卻實現了成為歐洲冠軍。這就是答案和足球的精彩之處，每間球會都應要有像鴨巴甸的夢想，矮小的人都可登上巔峰。」此外，費Sir亦讚現任曼聯領隊蘇斯克查願意重用年青球員，成為曼聯復興的基石，並為拉舒福特在場外行善的行為感到非常驕傲。

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