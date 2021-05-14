場地單車國家盃｜李慧詩闖決賽衝爭先金牌 將鬥東奧潛在對手小林優香 (19:24)

港隊星將李慧詩今早在將軍澳香港單車館主場出擊，賽事採用閉門形式，特首林鄭月娥晚上到場觀戰。李慧詩先於200米資格賽首名晉級，直入8強後再以場數2：0淘汰危地馬拉隊車手，躋身今晚上演的爭先賽4強。短休數小時後晚上回到鑊場，這名東道主面對日本隊的梅川風子，在3場2勝制下再以壓倒性姿態連贏兩場，輕鬆踩進決賽。另一場由日本隊車手「內訌」，李慧詩的亞洲賽老對手小林優香同樣以直落兩場晉級，將與李慧詩爭奪金牌。

女隊小將楊礎搖晚上客串捕捉賽，尾段未能緊追其餘7名車手，最終包尾衝線，今日回歸主項短途賽，衝擊女子500米計時賽。今早在爭先賽首圈止步的李海恩，同樣會在500米計時賽爭牌。她承認為今早表現失望，狀態與賽前預期有一段距離，但相信教練團安排。將出征東奧的她未對明日一仗抱太大期望，只稱：「500米計時賽非我主項，反而是藉比賽綵排東奧，熟習大賽運作及熱身，才是最大目標。」

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