德國盃︱多蒙特輕取萊比錫 10年3冠贈別副隊長比薛斯基 (16:26)

多蒙特6日前才在聯賽主場險勝萊比錫，該仗入兩球的辛祖今日再在柏林的中立場梅開二度，加上夏蘭特的突襲單刀，他們半場領先3球。丹尼爾奧莫一度為萊比錫追近比數，但夏蘭特末段埋齋，多蒙特最終大勝4：1。

第5次贏德國盃的多蒙特，有3次都來自近10年，後衛比薛斯基與舒姆沙是當中僅有一直在陣的老臣，但後者仍在養傷，前者最終穿上對方的球衣，步上頒獎台，與現任隊長馬高列奧斯一同捧起獎盃。

下月滿36歲的比薛斯基去年押後掛靴計劃，近兩個月在小將馬迪奧摩利受傷下重返正選，且保持球隊連勝走勢，今仗賽後被隊友捧起慶祝，感觸落淚。惟他表明季後返回波蘭的母會，只會出戰地區聯賽。他上載被隊友捧起的照片寫道：「這是我們流下喜悅眼淚，回顧成功的時間。」多蒙特本季仍有兩場德甲比賽，需力保下季歐聯資格。

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