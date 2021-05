英超︱利物浦雙紅會贏盡場內外 「智破」球迷示威阻撓再反勝曼聯 (12:32)

雙紅會原定11日前舉行,但因為曼聯球迷反對班主格拉沙的示威時,數百人一度闖入球場,令比賽延至今晨舉行。有主隊球迷「捲土重來」,網上圖片顯示,一部紅軍隊巴賽前在街上被其他車打橫截停,刺穿車胎。惟職球員乘坐另一部黑色無標記巴士,抵達奧脫福備戰。曼市警方稱最少兩人被捕。

利物浦今仗沒「泊大巴」,他們雖然先被般奴費南迪斯射門省中人,改變方向入網而落後。不過,曼聯在隊長哈利馬古尼今季首次因傷缺陣下,應對死球再成弱點。迪亞高祖達先在一次角球攻勢後腳扳平,法明奴完半場前接應罰球頭槌建功,紅軍半場反先。費特洛迪古斯下半場兩次誤傳再造成失波,最終穆罕默德沙拿埋齋,射手榜以21球追平哈利卡尼,助利物浦以4:2擊敗一度由拉舒福特追近的曼聯。紅軍賽後落後第4的車路士4分,但踢少1場,季尾賽程亦較易,仍有望後來居上。

排第8的愛華頓則作客被阿士東維拉0:0悶和,爭歐洲賽資格陷被動。

This is the clubs official coach emblazoned with the club’s badge but we understand this isn’t the coach being used to ferry the players to Old Trafford tonight pic.twitter.com/MdgQprGZvY— Chris Slater (@chrisslaterMEN) May 13, 2021