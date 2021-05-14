體育

英超︱利物浦雙紅會贏盡場內外 「智破」球迷示威阻撓再反勝曼聯 (12:32)

英超雙紅會今晨（14日）補賽，場內外都由客軍利物浦獲勝。紅軍先「智破」嘗試阻撓隊巴出入的曼聯球迷，順利抵達奧脫福球場，再憑羅拔圖法明奴打破12場入球荒，反勝4：2後續追下季歐聯資格。

雙紅會原定11日前舉行，但因為曼聯球迷反對班主格拉沙的示威時，數百人一度闖入球場，令比賽延至今晨舉行。有主隊球迷「捲土重來」，網上圖片顯示，一部紅軍隊巴賽前在街上被其他車打橫截停，刺穿車胎。惟職球員乘坐另一部黑色無標記巴士，抵達奧脫福備戰。曼市警方稱最少兩人被捕。

利物浦今仗沒「泊大巴」，他們雖然先被般奴費南迪斯射門省中人，改變方向入網而落後。不過，曼聯在隊長哈利馬古尼今季首次因傷缺陣下，應對死球再成弱點。迪亞高祖達先在一次角球攻勢後腳扳平，法明奴完半場前接應罰球頭槌建功，紅軍半場反先。費特洛迪古斯下半場兩次誤傳再造成失波，最終穆罕默德沙拿埋齋，射手榜以21球追平哈利卡尼，助利物浦以4：2擊敗一度由拉舒福特追近的曼聯。紅軍賽後落後第4的車路士4分，但踢少1場，季尾賽程亦較易，仍有望後來居上。

排第8的愛華頓則作客被阿士東維拉0：0悶和，爭歐洲賽資格陷被動。

其他報道：賽艇｜洪詠甄女子單人雙槳艇奪東奧入場券  港賽艇隊連續八屆奧運列席

其他報道：歐國盃｜歐國盃香港免費播6場 兩人氣男團參與 ERROR伙強尼隨心講波

相關字詞﹕編輯推介 體育 足球 英超 雙紅會 利物浦 曼聯 愛華頓 阿士東維拉 羅拔圖法明奴 般奴費南迪斯 哈利馬古尼 迪亞高祖達 穆罕默德沙拿

上 / 下一篇新聞