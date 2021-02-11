場地單車國家盃｜李慧詩爭先賽不敗姿態闖4強 李海恩不敵美車手首圈止步 (13:08)

繼昨日在女子團體爭先賽小試牛刀，李慧詩今早於將軍澳為個人榮譽而戰，在200米資格賽壓軸登場飆出10.664秒，雖較自己保持的10.571秒亞洲紀錄慢，但在12名車手中輕鬆以首名直入8強。李海恩在資格賽只做出11.329秒排第10，未能以前4位身分直闖8強，跌入首圈後再不敵美國隊車手出局。李慧詩在8強遇上21歲危地馬拉隊的洛迪古絲，在3場2勝制下的首回合先出發，以兩個車位優勢率先衝線，次回合交換位置出發，在最後半圈始發力仍輕鬆取勝，挾不敗姿態闖進今晚6時展開的4強。

男將杜棹熙同日出戰1公里計時賽踩出1分04.050秒，驚險以第8位搶下決賽最後一席，今晚爭取更佳時間，師兄羅子駿則以1分07.485秒在14人中敬陪末席。杜棹熙今晚尚會出戰男子捕捉賽，與女將楊礎搖分途為港衝牌。

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