場地單車國家盃｜李慧詩爭先賽不敗姿態闖4強 李海恩不敵美車手首圈止步 (13:08)

場地單車國家盃今早（14日）於香港單車館閉門上演，「牛下女車神」李慧詩為個人爭先賽而戰，於200米資格賽踩出10.664秒，雖遠較自己的場地最快時間及亞洲紀錄慢，但仍輕鬆以首名晉身8強，再以直落兩場淘汰危地馬拉隊車手，今晚再衝擊港隊今站首金。將隨李慧詩出征東京奧運的隊友李海恩，在資格賽只排尾三，但在首圈不敵美國隊車手，無緣一同衝擊獎牌。
繼昨日在女子團體爭先賽小試牛刀，李慧詩今早於將軍澳為個人榮譽而戰，在200米資格賽壓軸登場飆出10.664秒，雖較自己保持的10.571秒亞洲紀錄慢，但在12名車手中輕鬆以首名直入8強。李海恩在資格賽只做出11.329秒排第10，未能以前4位身分直闖8強，跌入首圈後再不敵美國隊車手出局。李慧詩在8強遇上21歲危地馬拉隊的洛迪古絲，在3場2勝制下的首回合先出發，以兩個車位優勢率先衝線，次回合交換位置出發，在最後半圈始發力仍輕鬆取勝，挾不敗姿態闖進今晚6時展開的4強。
男將杜棹熙同日出戰1公里計時賽踩出1分04.050秒，驚險以第8位搶下決賽最後一席，今晚爭取更佳時間，師兄羅子駿則以1分07.485秒在14人中敬陪末席。杜棹熙今晚尚會出戰男子捕捉賽，與女將楊礎搖分途為港衝牌。
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