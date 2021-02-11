意甲｜C朗締百球里程碑領祖雲返勝軌 AC阿特蘭大齊捷 歐聯席位爭崩頭（附精華） (21:33)

祖雲達斯主帥派路在上仗不敵AC米蘭後帥位岌岌可危，更被指肯定在季後下台，但未有影響「斑馬兵」軍心，28分鐘憑中場拉比奧特的入球先拔頭籌。C朗其後破網，自加盟祖雲達斯後累積100球進帳，連同效力皇馬及曼聯時期，是球壇首人分別在3間球會締百球大關。同樣取得入球的阿根廷隊前鋒戴巴拿，則是首名非歐洲球員為祖雲達斯攻入100球。若按非意籍球員計算，則與柏天尼及查斯古特等5名球會名宿齊名。而季後離隊的43歲門將保方正選上陣，在上半場更撲出對手的12碼，是意甲史上最年長球員。

C朗表現回勇領軍返勝軌，但對聯賽最後兩輪未敢鬆懈，當中包括迎戰已奪聯賽冠軍、今晨主場3：1擊敗羅馬的國際米蘭：「未來兩仗我們要全勝，為目標奮鬥，堅持至最後一刻。」現時排第5位的祖雲達斯，對賽成績不及次席的阿特蘭大、第3的AC米蘭及第4的拿玻里，因此若要進軍來季歐聯，下仗必須擊敗國際米蘭，更要寄望這3支競爭對手失分。

同樣競逐下季歐聯席位的阿特蘭大，在主場以2：0輕取賓尼雲圖，續以較佳對賽成績力壓同得75分的AC米蘭，位列次席。「紅黑軍團」則有列比錫大演帽子戲法，作客7：0血洗拖連奴，是自1955年後再淨勝7球凱旋，並追平國際米蘭單季作客15場勝仗的紀錄。寄望列強失分進佔前四的拉素，則憑射手恩莫比尼補時絕殺，以150球榮膺隊史神射手，主場1：0險勝已降班的帕爾馬。AC米蘭及阿特蘭大將於聯賽煞科戰碰頭，而第4位的拿玻里最後兩戰亦未有太大考驗，料至煞科戰最可定出歐聯席位誰屬。

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