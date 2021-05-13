場地單車國家盃｜相隔14月重返國際賽場 李慧詩團體爭先賽寓賽於操 (20:58)

國際單車聯盟今季改制，以3站場地單車國家盃取代世界盃，但英國首站因疫情取消，令在香港的次站成為東奧前的重要熱身戰。港隊派出3女2男參與9個項目，星將李慧詩伙李海恩及楊礎搖今日打頭陣出戰女團爭先賽，雖然僅得港隊報名，沒對手下不設排名及獎項，但港將仍寓賽於操，合力踩出50.029秒。

女團爭先賽過往的每隊派兩人，改制後每隊派3人，港隊於新制下首次參戰，小將楊礎搖表示今仗抱平常心，師姐李慧詩賽前亦沒特別提點或定下目標，但她計劃未來多花時間練習此項，冀在9月全運再伙李慧詩爭逐獎牌。對於隔離泡泡安排，楊礎搖則稱：「大部分時間和外隊分隔，專車在我們下車後亦馬上清潔，所以很安心。今次的確和外隊少了交流，見面也只點點頭，沒現場觀眾氣氛亦難免差一點，但如Sarah(李慧詩）所講，已記住港人之前在這裡給過我們的打氣聲，希望將最佳狀態呈現給香港觀眾。」

楊礎搖明天轉戰女子10公里捕捉賽，挑戰應屆全能賽世界冠軍的梶原悠未等強手。李慧詩出戰已獲東奧資格的個人爭先賽，與東瀛好手小林優香、太田日宇，及美國隊車手瑪確茲（Mandy Marquardt）等爭逐獎牌，今夏一同出戰東奧的李海恩亦會參戰。男將羅子駿及杜棹熙則出戰1公里計時賽，杜棹熙兼戰15公里捕捉賽。

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