單車｜場地國家盃港開鑼 嚴守「隔離泡泡」 將軍澳居民:相信大會安排 (19:32)

本港體壇每年舉辦多項國際賽，但去年3月起因疫情幾乎悉數取消，場地單車國家盃為首次有西班牙、美國、日本等海外選手以隔離泡泡形式來港作賽。國家盃今日起一連4天於香港單車館上演，全程閉門，並實施一系列防疫措施。來自17個國家及地區的海外車手抵港後，須先接受政府安排的強制檢測，抵達酒店後再接受賽會的檢測，兩次均呈陰性才可進入單車館訓練，港隊車手落場訓練前亦同樣須通過檢測，其後每兩日一檢，以最先於周日（9日）抵港的日本隊為例，全程共接受6次檢測。

港隊及海外運動員於酒店入住單人房，往返單車館則乘坐專車，經指定通道進出「鑊場」，以確保不會接觸市民。鑊場內的熱身區設有圍板分隔不同隊伍，車手熱身及比賽時不用戴口罩，但傳媒只能在觀眾席拍攝，不可靠近欄杆，以免和賽道上的運動員距離太近，賽後訪問亦須由大會人員代為發問，頒獎禮亦不設嘉賓，由得獎車手自行戴上獎牌。賽會表示，食物及衞生局派員在場全程監督防疫安排。

單車館外的單車公園，不乏家長帶同小朋友玩耍，住在附近的羅小姐今日和女兒在單車館外踩單車，受訪時表示沒聽聞這數天有比賽上演，但稱較早時見到大批運動員經專車接送出入。得悉海外選手來港豁免隔離，她表示：「相信有足夠防疫安排，而且單車館和停車場外加了圍欄，運動員和我們距離很遠，幾乎見不到，所以不會特別擔心，會照常來公園踩單車。」

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