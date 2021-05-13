英超︱車路士「送禮」 相隔10年主場首負阿仙奴　杜曹：敲響最後警鐘 (17:18)

前鋒夏維斯開賽不久單刀射高，為車路士埋下輸波禍根。16分鐘，佐真奴費路禁區頂回傳企位偏離龍門的門將阿列沙巴拿加，後者之後及時在白界前「瞓身」拍出皮球，卻被阿仙奴前鋒奧巴美揚截獲，然後橫傳予伊美路維射入全場唯一入球。值得一提的是，費路回傳失誤後未有追纏路維，終被後者輕易射入。今次是車路士自2011年10月以來，首次在英超主場不敵阿仙奴。

杜曹取得各項賽事領軍26場以來第3次落敗後說：「我們徹底犯錯，與人無尤。那個失球差不多等於擺烏龍，完全是送禮。」他又指麾下無論是比賽張力、傳送、對勝利的飢渴和態度等，都有別於平時的比賽，並說：「或者這場比賽的正選陣容與上仗作客挫曼城有太心分別有關，我為落敗負全責。這或者已為我們敲響最後警鐘。」車路士將在周六與李斯特城合演英格蘭足總盃決賽，亦可能是年初入主球隊的杜曹之首個冠軍。

車路士賽後36戰得64分，領前少踢1場的第5位球隊韋斯咸6分，以及少踢兩場排第6的利物浦7分。「紅軍」明晨若在「雙紅會」作客勝曼聯，便可趕過「鎚仔幫」升上第5，並將落後車路士的分數減至4分。阿仙賽後升上第8，少車路士9分，爭取來季歐戰入場劵的形勢仍被動。

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