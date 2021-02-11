歐國盃｜歐國盃香港免費播6場 兩人氣男團參與 ERROR伙強尼隨心講波 (18:59)

Now TV今屆將獨家直播51場歐國盃賽事，新增「一齊睇」功能，透過相關手機程式或網頁版，最多可同時4人像視像會議模式同步睇波兼講波經，另找來男團MIRROR擔任大使及唱主題曲，另一男子組合ERROR的4名成員與主持強尼在新設「歐國盃第三聲道」隨心講波，並邀多個KOL及球圈人士參與。

電訊盈科媒體收費電視業務總裁蔡煒健透露，51場賽事中將會挑選6場在ViuTV免費播放，包括6月12日揭幕戰由土耳其隊對意大利隊，以及7月12日的決賽，其餘4場則稍後再作公布，他期望兩男團可吸納更多年輕及女觀眾投入這項足球盛事。

強尼期望這個組合可凝造與朋友一起看球賽的歡樂氣氛。ERROR「肥仔」也稱，相信公司不會預期他們會正經講波。「阿Dee」何啟華笑言到時會帶大量薯片和啤酒做直播，並透露自己「真心欣賞C朗（基斯坦奴朗拿度）」，在對方效力曼聯時已撐，提及今次料是C朗最後一次出戰歐國盃，期望他能帶領葡萄牙隊成功衛冕。外號「193」的郭嘉駿則稱屆時或會評論球員身材或髮型等周邊資訊，當強尼建議直播時有需要可致電評述員，193即提出「要打畀『荷蘭叻』，但無佢電話，可能要去微博『DM』至得。」

評述員團隊方面，包括3名前香港足球先生鄭兆聰、丘建威及陳炳安，現役港超球員謝德謙及梁冠聰，以及香港足總五人足球經理曾偉忠等。丘建威認為，今年是英格蘭體育年，3支英超球隊晉身歐聯及歐霸盃決賽，加上歐國盃決賽將於溫布萊球場舉行，故「少少大膽」估計英格蘭隊可奪冠；鄭兆聰則向世界盃冠軍法國隊投下信心一票，而會說西班牙語的他稱亦會私心支持西班牙隊。評述員陳祉俊則表示，今屆矚目年輕球星除了法國隊的基利安麥巴比，還可留意英軍的曼城新星菲爾科頓。

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