港足｜伍健偕康寶駒共5人出戰董事改選 四大目標包括提升管治水平 (19:01)

足總下月25日換屆選舉將選出2名「與球會有聯繫的董事」及3名「與球會無聯繫的董事」，任期由2021年至2025年。伍健曾任足總副主席和董事，2015年後轉任顧問，今次相隔6年再參選。康寶駒於1999年至2007年出任足總主席，現為足總名譽副會長。譚秉智今季成為天水圍飛馬主席，莫文韜則是標準流浪會長莫耀強的兒子。伍健及譚秉智將參選「與球會有聯繫的董事」；康寶駒、莫文韜及鄧澍焙將參選「與球會無聯繫的董事」。

5人參選政綱列出四大目標，提及足總管治在過去一年飽受批評，聲譽嚴重受創，必須改善管理及監管，如增加決策過程透明度、嚴格執行內部審計機制等，才可重建管治公信力。他們稱願意利用對足球事務、法律、財政及公司管治等專業知識和經驗，助足總管治重回正軌。

另外，香港足球明星選舉今午起於足總網頁接受公眾投票，投票至下周五結束，公眾亦可親身或郵寄表格到足總，或在未來一周港超賽事場內投票，結果將於下月19日公布。

足總今日亦公布港超爭標組及護級組票價，護級組賽事將採用雙料娛樂模式，球迷購買一張門票可觀看同日兩仗，票價為$30及$80；爭標組每場票價由$30至$120不等。

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