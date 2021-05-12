西甲︱巴塞失分爭標機會渺茫 主帥朗奴高文認責 稱理解外界質疑 (15:22)

巴塞今仗先憑美斯及柏迪入球領先半場，但中堅朗奴阿拿奧祖足踝傷復發，高文以沙治羅拔圖入替，改用4人後防線，卻為失分埋下伏線。利雲特下半場曾在3分鐘內入兩球，包括一次截得美斯回傳，由隊長荷西摩拉利斯扳平比數。奧士文尼迪比利一度助巴塞再次領先，但防線末段失守，打和3：3後，巴塞只餘兩場下仍落後馬德里體育會1分，且多踢1場，皇家馬德里亦可能在作客CF格蘭納達後趕過他們。

高文在完場前再以列基佩治換走沙治羅拔圖，賽後稱羅拔圖同樣受傷，但為失分及批評認責。有報道稱如巴塞未能重奪聯賽冠軍，這名荷蘭籍名帥將被解僱。

艾拉維斯則在護級大戰作客以2：0擊敗艾爾切，賽後距對手及降班區5分，護級在望。另外，西甲賽會、西班牙足總及政府正磋商重開看台安排，料今日有結果。

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