神奇小子｜曹星如疫下失衝奧最後機會 收起失落感留港備戰9月全運 (17:18)

東奧拳擊終極外圍賽今年2月落實取消，重返業餘拳壇備戰逾兩年的曹星如奧運夢碎。相隔3個月，他今日出席虛礙行山賽啟動禮，談及無緣東奧仍難掩失落：「原本尚有一個機會爭取入圍，結果連嘗試的機會也沒有，如果試過但失敗，只能怪自己準備未夠好，現時真的很可惜。」他表示未考慮回歸職業賽，盼續代表港隊挑戰大型綜合運動會，又透露已獲總會提名出戰全運，但疫情下變數太多，暫未能作實。

星如去年開設自家拳館，近日亦與不同品牌合作，他強調目前仍以訓練為重。他表示為避疫繼續留港，暫未計劃再到廣州集訓，但承認目前只能偶爾和本地拳手對打，實戰訓練不足，難免擔心自己水平下跌，唯有在其他方面補救：「現時注重執好基本功，待有機會實戰時可快點上手。之前亦和朋友行山，像另類訓練方法，會用到不到肌肉，對自己幫助都大。」

香港百峯行下月12日展開，星如將出戰最高難度的精英組，挑戰於一個月內累積攀越相等於珠穆朗瑪峰高度的8848米。

其他報道：英超｜曼聯不敵李斯特城 造就曼城提早3輪封王

其他報道：曼城封王｜哥迪奧拿奪冠感言認最難一季 中場老化勢需補強