曼城封王｜哥迪奧拿奪冠感言認最難一季   中場老化勢需補強 (13:09)

哥帥透過曼城官網表示：「今季獨一無二亦最艱難，我們一定會記得是怎樣贏出的，球員每天都在奮鬥。」曼城今季有阿古路等接連受傷，即使根度簡、菲爾科頓補上，成為入球泉源，但全隊至目前35場僅攻入72球，是自哥帥加盟以來同期最低。球隊改以防守致勝，在季初大敗予李斯特城後兩日，葡萄牙國家隊中堅魯賓戴亞斯來投，經過一輪適應後，終與史東斯站穩陣腳。曼城亦自1月尾起領放，收穫哥帥麾下第3個英超冠軍，可專注準備半個月後的歐聯決賽。

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今晨落敗的曼聯成為最後一支退出爭標行列的球隊，主帥蘇斯克查表示輸得心服口服：「恭喜曼城，他們值得奪標。在奧脫福將冠軍拱手相讓，不是我們意願。他們將奪標門檻設定得很高。現實上，我們也逼到他們至球季最後十數日，下一步將是達到他們的境界。」擊敗曼聯的李斯特城，賽後亦重返第3，領隊羅渣士亦稱曼城是指標。

至於曼城下季要衛冕亦困難重重，鋒線上，無論是加比爾捷西斯、費倫托利斯或史達寧，哥帥仍未找到他們擔任中鋒時，能夠發揮策應及入球的威力。36歲隊長費蘭甸奴據報將續約1年，奇雲迪布尼、馬列斯、根度簡等主力，新季亦會踏入30歲，加上歐洲國家盃補辦，增加球員損耗，哥帥似乎亦要為中場老化，籌謀長遠對策，會方則盛傳年內回購自家青訓的阿士東維拉中場杜格拉斯雷斯。

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