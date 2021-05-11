港超｜飛馬兩球淨勝流浪 郭嘉諾痛斥港腳孫銘謙 促第三循環踢出表現 (22:52)

飛馬今季連同菁英盃分組賽三鬥流浪皆勝，今仗攻勢佔盡優勢，29分鐘先由羅曉聰在禁區頂直射罰球，省中人牆改變方向入網，取得個人今季兼生涯首個聯賽入球，加上外援山度士於75分鐘鎖定勝局，終勝2：0。飛馬上仗篤定第3名完成第二循環後，賽後14戰25分確定領先第4的理文4分，將於周六迎接第三循環，9日內先後對東方龍獅、傑志及理文。

不過，20歲港腳孫銘謙今仗上陣僅60分鐘便被換出，主帥郭嘉諾承認是「趕對方走」：「我覺得他今場表現不值得留在球場，他已不再是年青球員，參加過省港盃及代表大港腳上陣，不應該有這種表現，以目前表現是不值得入選港隊。」

他認為，「孫銘」未能突破心理樽頸，錯失入球機會後總特別失落：「像做門將一樣，有時失球後就要立即嗌醒自己，希望他（孫銘謙）在（第三循環）餘下3仗證明自己，穿上7號球衣就要承受一定壓力，大家都覺得他需要有更多入球。」

他亦不滿陣中不少球員今仗已在想下輪比賽，有輕敵狀態，透露半場在更衣室為此大發雷霆：「上半場未能把握4至5個入球機會，令之後攻門更緊張，是不值得只是1：0完半場，但今次也是很好的教訓。」飛馬今季未曾擊敗榜首兩隊傑志及東方龍獅，郭明言在「爭標組」會嘗試擊敗兩隊。

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