英超︱卡雲尼續約曼聯一年 紅魔轉移羅致翼鋒 查頓辛祖再成目標 (21:08)

卡雲尼今季加盟曼聯簽約一年，雖有自動續約一年附加條款，但季中傳出他有意下季重返南美加盟小保加，從而有更多時間陪伴家人。不過，這名34歲射手過去一個月狀態大勇，近7場入8球兼交出3次助攻，協助紅魔晉身歐霸決賽。領隊蘇斯克查在公開場合多次表明會游說對方留隊，終令他回心轉意。據報其周薪會由現時20萬磅增至25萬磅（約274萬港元）。

卡雲尼在球會官網表示，經過一季漸跟曼聯及職球員建立深厚感情，成為留隊因素：「我感覺到領隊（蘇斯克查）的信任，這樣有助我獲得信心踢出更好表現，我想在此多謝他。還有深切感受到球迷希望我留隊，我急不及待將來可在奧脫福球場體驗球迷歡呼。」他補充與家人有共識後，承諾將來會彌補現於歐洲落班，未能與家人團聚的時光。

蘇斯克查表示，卡雲尼來到後表現超出其預期：「去年簽入卡雲尼時，我就說過他會帶給球隊活力、力量和領導力，事實證明我是正確，他甚至做到更多。他在操練總是最後一個離開訓練場的人，以專業職業態度及求勝慾望，做到年輕球員的榜樣。」

此外，曼聯本周在奧脫福球場主場舉行兩場英超對李斯特城及利物浦，據報為免重演月初雙紅會有球迷入侵球場示威一事，球場外都設置了大量圍板及鐵欄。

另外，隨着富咸主場0：2不敵般尼後，提早3輪落實成為最後一支降班球隊，將與西布朗及錫菲聯下季降至英冠。

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