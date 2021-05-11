東京奧運｜家人疫下無緣赴日打氣 石偉雄張家朗慶幸香港獲轉播權 (19:41)

23歲的劍擊港將張家朗早於去年為港「刺」下東奧入場券，除了連續兩屆出戰男子花劍個人賽，亦歷史性領軍打入花劍團體賽，男子花劍港隊目前世界排名第5位，有機會贏下東奧獎牌。得悉港府購入東奧轉播權，綽號「少年劍神」的他稱：「2016年奧運在巴西舉行，家人因太遠未有親身撐場，今屆原本計劃可以到東京支持，但又因為疫情沒辦法成行。現在落實有電視直播，他們總算可以即時看到我的表現。」家朗於3月出戰卡塔爾大獎賽，返港隔離後續於香港體育學院訓練，他透露隨東奧逼近，會加強訓練量迎戰。

上屆亞運冠軍石偉雄亦早已入圍男子跳馬項目，將繼2012年倫敦奧運後重返最高舞台。他當年獲媽媽赴英現場打氣，這次疫症大流行，同樣慶幸家人可以收看電視直播：「奧運4年一屆，家人本來亦打算撲飛，但現在肯定無辦法親身到東京，電視直播成為唯一可以支持的平台，所以亦慶幸香港將有直播。」多項體操國際賽因疫情取消，「石仔」已逾一年沒有出征，他預計東奧前難再有實戰機會，料6月底或7月出發東京備戰，沿用現有兩套動作爭取佳績。

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