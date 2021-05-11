東京奧運｜港府購東奧轉播權 單車隊教頭沈金康讚好 盼港人電視前打氣 (15:31)

港府今日證實已購下東奧轉播權，由5間香港電視台直播或轉播。肩負港隊獎牌希望的單車隊總教練沈金康，表示對運動員及港人來說均是好消息：「相信東奧都不會有現場觀眾，市民能在電視上支持運動員，是疫症之下最好的辦法，亦希望運動員的精神能在疫症下鼓勵市民。」

港協暨奧委會亦發聲明，表示副會長霍啟剛自2020年年初帶領該會，積極關注東京奧運在港播映權一事，並成立「東京2020奧運播映權專責小組」，與特區政府及各廣播機構多次會面，經過多方努力樂見獲得成功。該會表示，計劃籌備活動宣傳東京奧運，務求令全港市民能感受現場氣氛和熱烈支持香港運動員，詳細稍後公佈。

港隊暫時累積34張東奧入場券，劍擊隊、單車隊、游泳隊及乒乓球隊均是大戶，金牌希望李慧詩將於周四（13日）起，在香港單車館出戰場地單車國家盃，是她逾一年來首於國際賽迎戰外隊，亦是單車隊最後的寓賽於操機會。泳隊「小美人魚」何詩蓓獨攬3張個人項目入場券，月底尚會爭取混合泳接力資格，同時在200米自由泳屬獎牌大熱。

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