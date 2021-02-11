NBA｜巫師韋少超越大O膺NBA三雙王 速龍相隔8年首緣盡季後賽 (18:10)

韋斯特布克今季轉投巫師後，再展「三雙機器」本色，今日面對鷹隊貢獻28分、13個籃板及21次助攻，拿下今季個人第36次三雙，累計第182次超越「大O」，刷新聯盟三雙王紀錄。惟球隊在他完場前射失3分球下，以1分之微不敵鷹隊，以32勝37負續排東岸第10，領先第11的芝加哥公牛2.5場勝差之餘，亦令排第12的前屆冠軍多倫多速龍，篤定8年來首次緣盡季後賽。

西岸方面，第6的波特蘭拓荒者主場以140：129輕取侯斯頓火箭，拉開緊隨的洛杉磯湖人1.5場勝差。而聖安東尼奧馬刺有4名球員得分「20+」兼全隊高達六成命中率下，主場以146：125大勝密爾沃基公鹿，拉開同日落敗的新奧爾良塘鵝2.5場勝差，尚餘兩勝便可篤定附加賽資格。

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