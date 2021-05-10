港超｜黑山伊巴入球停不了 傑志大勝南區不敗迎第三循環 (22:45)

傑志今仗改由入籍兵保羅把守大門，面對有剛加盟南區的舊將林柱機正選倒戈，「藍鳥」後衛杜馬思於開賽8分鐘頭槌先開紀錄，攻入加盟傑志後首入球。綽號「黑山伊巴」的丹恩奴域，僅把握數次攻門，就在19及36分鐘一頂一射梅開二度，加上在下半場66分鐘射門被南區門將謝德謙撲出不遠，造就另一傑志前鋒加維蘭門前補射得手，終以4：1大勝曾由史提芬彭利拿破蛋的南區。

上季港超冠軍傑志於今年1月初落實丹恩奴域加盟，這名黑山籍前韓職名將完成隔離後於2月底首為「藍鳥」上陣後就入球停不了，至今上陣12場攻入15球之多，當中近4仗面對「護級組」4隊更攻入10球。

傑志總教練朱志光表示，一般球隊休戰三周後均需時恢復狀態，但今次球員得到休息後反而保持不錯狀態。對於丹恩奴域再做功臣，他稱：「如果以過去合作過的中鋒來說，之前的盧卡斯和辛祖都不錯，但他（丹恩奴域）的射門觸覺就是與別不同，不可以跟其他球員比較，因為他本身來自高水平聯賽，已在亞洲及亞冠盃成名，相比其他球員要跑5步攻門，他可能兩三步就可切入射門。他亦可成為傑志年輕球員學習對象，親身示範為何埋門這麼好，讓小將像做裁縫學偷師。」對手南區主帥列文及中場林柱機均表示，傑志今仗勝在前鋒把握入球機會的質素。傑志小將羅梓駿亦說：「當每次領先時失球後，他（丹恩奴域）就以個人射術立即取得入球，舒緩球隊在比賽往後的壓力。」「爭標組」第三循環9日踢3仗，傑志將先後對理文、天水圍飛馬及東方。

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