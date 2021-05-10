東京奧運︱田徑測試賽閉門順利舉行 加特連百米封王 (21:03)

東奧田徑測試賽昨於新國立競技場順利舉行，完成33個項目，合共有350名運動員出戰，當中僅9名海外選手。其中前奧運金牌的39歲美國飛人加特連成為今次賽事星中之星，並在男子100米跑出10.24秒，以0.02秒力壓日本好手多田修平封王。他賽後表示：「雖然沒有現場觀眾，但我仍為可重返賽場比賽感到高興，亦是一次特別的經驗。」

至於在場觀戰的世界田聯主席高爾則有信心東奧可如期舉行，並以年初在波蘭順利舉行的世界接力賽為例，認為外界毋須過分擔心。惟在測試賽舉行期間，約一百名日本市民在場外示威，反對舉行東奧，而日媒《讀賣新聞》的最新民調顯示，有59%受訪者認為應該停辦東奧，支持舉辦的則佔39%。

由於當地疫情持續，是次測試賽除了閉門外，入境參與賽事的選手及職員，均必須每天進行新冠病毒檢測，並住在指定酒店，不得與外界接觸，交通亦全由賽會安排。

另外，東奧組委會宣布，因應當地已發布緊急事態宣言，國際奧委會（IOC）主席巴赫原定月內訪日行程延期，並視乎疫情再落實有關安排。

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