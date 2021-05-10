港超︱足球明星選舉周三起公眾投票 下月中網上公布結果 (17:29)

2020/21年球季「香港足球明星選舉」將頒發18個獎項，包括香港足球先生、球員之星、最受球迷歡迎球星、最佳教練、香港足球明星11人及兩名最佳青年球員，總獎金達22萬元。名單由球會提名，除了球員互選的「球員之星」，其餘獎項公眾投票將於本周三至下周五（21日）期間可在足總網頁（www.hkfa.com/vote）、親身遞交或郵寄表格到足總何文田總部，或本周六至下周三於港超比賽場地內投票，下月19日在足總社交網專頁舉行網上頒獎禮及公布結果。另外，由於女子甲組聯賽於6月底才結束，故「香港足球小姐」獎項於完季才公布。

上季受疫情影響，最終足總只能在網上頒發部分獎項，在香港足球先生懸空下，最終為東方龍獅贏得兩項盃賽的巴西籍翼鋒艾華頓，贏得「球員之星」及「最受歡迎球星」獎項成大贏家。今季傑志球星丹恩奴域及東方龍獅射手辛祖，正帶領兩隊分別排第一、二位，是今季香港足球先生的熱門人選。

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