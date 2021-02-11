西甲︱皇馬言和西維爾錯過登頂良機　12碼由得變失 施丹憤斥VAR判決 (19:07)

皇馬此役若勝出便可與馬體會同得77分，並以較佳對賽登榜首，卻在22分鐘先失，西維爾的拿傑迪錫助攻中場拍檔費蘭度法蘭斯高開紀錄及領前上半場。67分鐘，後備入替才1分鐘的皇馬中場馬高阿辛斯奧，接應卻奧斯斜傳後第一時間妙射扳平。

皇馬於74分鐘打反擊，最後前鋒賓施馬博得12碼，但經VAR介入後，推翻以上決定外，更指皇馬守將艾達米列達奧事前在皇馬禁區內犯手球，令西維爾獲得極刑，由拿傑迪錫一針見血和再度超前。及至補時階段，卻奧斯禁區頂射門「省」中夏薩特的左腳改變方向入網，助皇馬逼和2：2。西維爾賽後以71分續排第4。

施丹賽後質疑道：「我難以理解。如果米列達奧犯手球，西維爾也應犯手球。」他所指的是米列達奧犯規前，西維爾球員迪亞高卡路士疑似先犯手球。施丹續說：「我從來不談球證（判決），但我今天很憤怒。我對球隊的表現感到高興。」

西甲榜首三雄為爭標餘下3輪不容有失，其中巴塞隆拿對手相對較弱，馬體會的硬仗料是下場迎戰第5位皇家蘇斯達，皇馬則需先後作客畢爾和迎戰第6的維拉利爾。將在歐霸決戰曼聯的維軍，今晨完上半場有兩將領紅下，主場以2：4負下半場也有球員被逐的切爾達。

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