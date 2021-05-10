英超︱西布朗不敵阿仙奴提早三輪降班 艾蘭戴斯首被破護級專家招牌 (16:42)

阿仙奴在歐霸盃4強出局後，昨仗憑小將伊美路維先開紀錄，攻入個人在英超首球，加上尼高拉斯比比建功，以及韋利安直入罰球取得效力兵工廠的「開齋球」，以3：1擊敗曾由馬圖斯佩雷拉追回一球的西布朗。阿仙奴賽後35戰52分續排第9，離第7的熱刺差4分，數字上仍有機會爭逐下季歐霸資格。西布朗落敗後35戰26分續排尾二，餘下3輪篤定與榜尾的錫菲聯一同降班，重返英超僅一季便要再次回到英冠作賽，亦是艾蘭戴斯出任17季英超主帥以來，首次護級失敗。

另外，由於排第5的韋斯咸主場以0：1不敵愛華頓，間接令排第2的曼聯提早取得下季歐聯資格。曼聯日前作客擊敗阿士東維拉，為領隊蘇斯克查取得執教紅魔以來第50場英超勝仗，不過隊長哈利馬古尼在該仗上陣78分鐘足踝受傷退下火線，除了很大機會缺陣本周連場頻密賽程，蘇斯克查稱對方「有可能缺陣數天，亦有機會要休戰數周」，這名鐵衛為紅魔連續71場英超踢足全場，若最壞情况是未能趕及月底對維拉利爾的歐霸決賽復出。

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