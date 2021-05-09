英超︱曼聯反勝維拉3：1　落後曼城10分　暫阻對方提前封王 (23:42)

曼聯今仗先有中場費特洛迪古斯於9分鐘射門，被維拉門將達米安馬天尼斯接牢，後有另一中場般奴費南迪斯在16分鐘禁區施射不中目標。24分鐘，維拉鋒將貝特蘭查奧爾左路射入世界波。曼聯其後傾力反撲，前鋒拉舒福特的射門，以及勞基梳爾的似傳非傳、似射非射的扣關，均過不了馬天尼斯的十指關，終以1球落後上半場。

52分鐘，曼聯中場保羅普巴博得12碼，由般費射入。56分鐘，曼聯鋒將格連活特禁區內擺脫敵衛泰朗明斯射入反超前。65分鐘，曼聯以卡雲尼入替格連活特，但中堅哈利馬古尼在78分鐘傷出，由艾歷拜利頂替，而卡雲尼在87分鐘頂成3：1，不久維拉前鋒奧尼屈堅斯因禁區內「插水」接第2面黃牌被逐，而球隊終亦以1：3落敗，延續1995年8月以來，未嘗在英超打敗曼聯的頹勢。曼聯將分別在周二及周四，分別迎戰第4的李斯特城及第6的利物浦。

另據報歐洲足協有意將曼城對車路士的歐聯決賽地點，由疫情嚴重的土耳其的伊斯坦布爾，改到溫布萊球場舉行，並可讓2.25萬球迷入場觀戰，條件是英國政府必須保證比賽能安全進行。

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