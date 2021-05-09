港超｜東方小勝與傑志叮噹馬頭　愉園或准林衍廷踢第3循環 (23:23)

東方今仗續遣辛祖伙費蘭度攻堅，盧卡斯亦復任正選。月初榮升爸爸的辛祖清風送爽，開賽18分鐘開紀錄，但隊友李嘉耀11分鐘後擺烏龍，兩軍半場各一言和。47分鐘，繼續有球迷站立鼓掌聲援民主派初選47人案。今仗正選的愉園門將謝家榮下半場連番撲救，但於60分鐘再度失守，東方獲右路罰球機會，杜度在一輪門前混戰中頭槌頂入，攻入在新東家首球，奠定2：1勝局。

東方14輪得31分，多踢一場追至與榜首傑志同分，「藍鳥」挾聯賽6連勝，明晚在旺角場強勢迎冠忠南區。東方主帥李志堅坦言球隊傷兵滿營，艾華頓、艾華度等主力仍未傷癒，今仗正選的利馬和盧卡斯亦帶傷上陣，為「爭標組」最後3仗部署相當「頭痕」。他說：「很擔心，唯有希望現有人腳冇穿冇爛，亦要非常集中，接下來沒失分空間，由自己主宰，全勝就可奪冠。再者6月底仍有亞協盃分組賽，沒辦法不為傷兵問題緊張。」

愉園以14場9分續包尾，繼續暫代領軍的潘文迪早前表示，涉性騷擾言論的小將林衍廷停賽期後，將接受內部處分提早收咧，但今晚改口風稱：「若他沒改善態度，我們不會讓他落場，但近一個月看到他在操練上很配合球隊，有所貢獻和改善，所以有機會讓他踢（第3循環）。希望俾啲機會後生仔，不想抹殺他的機會，畢竟他想以爭入港隊為目標。」

早場賽事方面，理文射手洛迪古斯開賽19分鐘受傷退下火線，串演中鋒的基華尼頓不負所托，職業生涯首「戴帽」，加上黃俊皓完半場前單刀建功，在深水埗運動場有595名球迷見證下，以4：0大勝「升班馬」晉峰。理文以14戰21分排第4完成第二循環，將於第3循環在爭標組，晉峰則14戰12分暫列第6，但失35球為各隊最多。

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