意甲｜國米破天荒主場十四連捷賀奪冠　將帥傳拒減薪今夏勢星散 (19:19)

相隔11年，國際米蘭終於重回意甲之巔，今晨迎來封王後首戰。倒戈的森多利亞主帥雲尼亞里，賽前與球員在球場列隊歡迎國叛將帥入場，在意甲絕無僅有。國米是役雖有射手盧卡古缺陣，但開賽4分鐘便憑加利亞甸尼的入球先拔頭籌，山神上半場亦梅開二度，加上小將賓拿蒙迪及射手拿達路馬天尼斯下半場建功，以5：1輕取有基達巴爾迪倒戈破網的森多利亞。國米今季聯賽主場已十四連勝，創下球隊歷史外，為在意甲第200次領軍的干地錦上添花。

國米將帥賽後在場內慶祝，與場外聚集的近千名球迷遙相呼應。曾被指有意出售球會股權的班主張康陽亦有現身，但據報其減薪計劃影響士氣。據《米蘭體育報》早前報道，張康陽早前因所屬的蘇寧集團未能尋找新投資者，向管理層提出減薪方案，當中行政總裁馬路達、主帥干地及眾將均受影響。不過此舉據報觸怒部分球員，亦令干地在前途未明下拒絕續約。馬路達賽後雖指「方案不會強制執行，將與球員商討」，但預料中場維達爾及波索域等均可能離隊，而艾舒利楊格及迪維積亦在考慮之列。

其餘賽事方面，力爭來季歐戰席位的拉素，作客以0：2不敵有杜辛華荷域梅開二度的費倫天拿，落後明晨作客祖雲達斯的AC米蘭5分位列第6。而賓尼雲圖及卡利亞里今晚（9日）將合演護級大戰，作客的卡軍將有曾染疫的門將卡格奴續任正選，前線續靠蘭迪斯及尼高基安尼斯。

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