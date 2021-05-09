游泳︱何詩蓓摘50自東奧入場券　兼破兩港績　男將何甄陶直逼A標 (17:17)

港隊在香港體育學院閉門出戰長池計時賽，手握東奧100米及200米自由泳資格的星將何詩蓓，早上出戰50米自由泳，以24.59秒首名觸池，成功挑戰24.77秒的東奧A標，拿下個人第3張東奧個人賽入場券，今仗時間亦較上月中一仗快0.24秒，足見「小美人魚」狀態正佳。她下午轉戰400米自由泳，再以4分10.87秒改寫自己保持的香港紀錄，較舊紀錄快1.03秒。

已達男子50米自由泳東奧B標的何甄陶，今日在此項游出22.09秒，將自己保持的香港紀錄大幅推前0.25秒，距東奧A標僅差0.08秒，有望爭做港隊首個以A標出線奧運的男泳手。

香港尚餘兩場東奧游泳達標賽，分別是本月底的長池錦標賽次回合，以及下月底的第3回合，一眾港隊飛魚續爭東奧資格。至於已達200、400及800米自由泳B標的新星卓銘浩，則因應考中學文憑試避戰今日賽事，暫定本月底回歸賽場再衝A標。

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