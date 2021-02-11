英超︱阿古路宴客　曼城反負車路士未提前封王　曼聯馬迪爾復出誓阻宿敵捧盃 (16:29)

曼城與車路士上周歐聯分途晉級月底的決賽，在主隊封王只屬時間問題下，哥迪奧拿遣副選出擊，仍憑史達寧的入球，44分鐘取得領先，且完半場前獲得12碼。惟阿古路選擇Chip射乏力，車路士門將艾度亞文迪撲向右方後，仍有時間回身沒收皮球。這名季尾離隊的阿根廷籍射手賽後向球隊及球迷道歉：「這是個差勁的決定，我會負起全責。」哥帥則未責怪他。

車路士下半場先由薛耶治的遠射扳平，之後有迪姆華拿及赫臣奧度爾食詐糊。史達寧末段遭葛特蘇馬絆跌，但曼城未獲12碼，更在補時失守。馬高斯阿朗素後上奠勝贏2：1，助車仔及主帥杜曹繼足總盃4強後，再次擊敗曼城，賽後1分反壓李斯特城，升上第3。少賽1場的利物浦主場2：0擊敗修咸頓，則再落後6分排第6，歐聯資格未絕望。

曼城則仍領先曼聯13分，後者今晚需最少賽和維拉，才可保持數字上爭標機會。球隊近期捲入歐洲超級聯賽風波後，會方承認新季球衣胸口的贊助商退回合約，或損失2億鎊（21.7億港元）。

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