西甲︱巴塞馬體會榜首戰互交白卷 皇馬漁人得利 (00:18)

「一哥」馬體會有荷西基文尼斯等復操，今季首次「夫添」出戰少兩分的主隊巴塞。去年尾首循環染疫缺陣的蘇亞雷斯，賽前與美斯、布斯基斯等舊隊友閒聊數句。「床單軍」上半場反客為主，翼鋒恩歷克卡拉斯高早段多次左路發難，但他連同阿蘇的連環攻門，都被巴塞門將達史特根擋出。美斯亦有一次中線盤球30碼至禁區頂，左腳射門被奧比歷飛身托出底線。兩軍各有湯馬士林馬及布斯基斯半場傷出。巴塞易邊後加強進攻威脅，中堅朗奴阿拿奧祖曾食詐糊，基沙文亦有一次被力逼下射斜，未能攻陷馬體會。兩軍最終互交白卷，馬體會34戰得77分，巴塞34戰75分，或被展開第35輪的皇馬超前。

排第3的皇馬香港時間周一凌晨迎戰少4分的西維爾，全取3分將以較佳對賽壓過馬體會升榜首。隊長沙治奧拉莫斯昨再缺操，與費蘭文迪未能出征。

另外，皇家蘇斯達主場以2：0擊敗尾二的艾爾切，鞏固第5位。艾拉維斯則在主場逼和利雲特，取得護級關鍵1分。

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