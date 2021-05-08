德甲︱辛祖助多蒙特絕殺「二哥」萊比錫 拜仁提早3輪達成九連霸 (23:30)

RB萊比錫作客「蜜蜂兵團」若失分，便會將冠軍拱手讓予拜仁。結果萊比錫於4分鐘有黃喜燦施射被救出，但3分鐘後便被馬高列奧斯接應杜根夏薩特傳球，左腳射破客軍門將古拉施斯十指關，助多蒙特先開紀錄。蜂兵易邊後繼續佔優，於52分鐘再有查頓辛祖左路施射為主隊領先兩球。雖然萊比錫緊接由高路斯達文及丹尼爾奧莫入球扳平，但辛祖於87分鐘再獲拉菲爾古里路助攻，以3：2絕殺對手，亦終止萊比錫的冠軍夢。

未計拜仁今晨迎戰慕遜加柏的戰果，他們已篤定提早3輪達成九連霸，得以在主場慶祝封王。不過，據報這支德甲班霸因防疫限制，未計劃大型慶祝活動。另外，拜仁早前高價挖走萊比錫主帥拿高斯文，會長漢尼斯接受《圖片報》訪問，承認今夏難有重磅收購：「我們受疫情打擊已非秘密，預期自去年3月至今，會少收1.5億歐元（約14.2億港元）。當然今夏我們會招兵，但不會花費太多，而且現有陣容強大又年輕，讓我們不用擔心。」

至於史浩克04有梅斯達菲首為球隊建功，一度領先2：0，但這支榜尾球隊易邊後極速被扳平2：2，60分鐘起更在4分鐘內連失兩球，最終吞下7場聯賽第6場敗仗，31戰得13分繼續頹勢。

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