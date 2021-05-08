英超︱熱刺不敵列斯聯爭前四勢危 朗尼領打比郡英冠戲劇性護級 (21:43)

熱刺今仗中前場盡派哈利卡尼、孫興慜、加里夫巴利及迪利阿里正選，但13分鐘被列斯聯一次攻門，史超活達拉斯補射破網，亦是這名31歲北愛爾蘭隊防中今季英超第8球。熱刺在12分鐘後扳平，迪利阿里妙傳孫興慜建功，取得今季英超第17球。不過，列斯聯首席射手班福特於完半場前接應傳中近門撞射得手，為客軍半場領先2：1。哈利卡尼下半場初段主射罰球中楣未能扳平，反於完場前6分鐘被主隊一次反擊由洛迪高摩連奴鎖定勝局，終負1：3，賽後多踢一場落後車路士5分。同樣爭逐下季歐聯席位遇上打擊的還有李斯特城，「狐狸」今晨在主場意外地以2：4不敵紐卡素，離踢少一場排第5的韋斯咸只有5分優勢，餘下3場更要惡鬥曼聯、車路士和熱刺。

英冠今晚煞科，由朗尼任領隊的打比郡賽前排尾四，今仗面對同樣深陷降班邊緣的錫周三，但該隊近况低迷近14場只得1勝兼六連敗，今仗更在完半場先落後，雖在下半場49至52分鐘於4分鐘內連入兩球反超前，但在62及69分鐘接連失手再次落後，最終憑馬田韋漢於78分鐘射入12碼梅開二度，終逼和對手3：3，由於另一場洛達咸作客完場前被卡迪夫城逼和1：1，將聯同錫周三及韋甘比一同降班，打比郡46戰44分，驚險護級成功。諾域治及屈福特早前已確定重返英超，升班最後一席將由賓福特、史雲斯、般尼茅夫和班士利爭奪。

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