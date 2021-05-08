東京奧運｜4天內近28萬人聯署促取消 池江璃花子被要求退賽感無奈 (19:18)

日籍律師宇都宮健兒在change.org發起聯署，要求當局取消東奧以保障人民性命，又認為用有限資源去舉辦東奧而非保護人民和經濟，在疫下毫不合理，要求持份者聆聽市民及世界聲音。聯署展開不足4天，截至止今晚7時已有27.8萬人參與，距離達標只欠約2.2萬人。日本政府、東奧組委及國際奧委會，均未就聯署回應，而國際奧委會主席巴赫原定本月17日到訪日本，東奧組委主席橋本聖子承認東京都延長緊急事態下，巴赫似乎難再繼續行程，而福岡縣昨日亦宣布，取消下周二及三的聖火傳遞，只會舉行點燃火炬儀式，廣島縣據報亦有意因疫情以其他方式取代傳聖火。

東奧在疫情嚴峻下再次受壓，日本隊星將池江璃花子早前戰勝白血病，摘下東奧接力項目入場券，但據報近日收到支持者的訊息，要求她表態退出東奧。她昨晚在社交網連環撰文，表示將東奧的壓力放諸單一運動員身上，感到非常痛苦，又稱自己因有白血病復發隱憂，無論如何每天都活在不安之中，只能夠繼續努力備戰，因為即使今屆東奧取消，亦要為下屆奧運而奮鬥。

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