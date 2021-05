歐超聯︱9軍簽署擁護歐足協獲輕判 皇馬巴塞祖雲斥第三方施壓 聲言追究 (17:50)

英超的曼城、曼聯、利物浦、車路士、熱刺及阿仙奴,聯同意甲的國際米蘭、AC米蘭及西甲的馬德里體育會,早前已宣布退出歐超聯。歐協稱各隊同意繼續根據本土聯賽排名,參加洲際球會賽事,以及重新加入歐洲球會協會,未來倘試圖參加非歐協轄下比賽,將被重罰1億歐元(約9.45億港元),違反其餘承諾則會被罰5000萬歐元(約4.72億港元)。唯一肯定會實施的判罰,是9間球會由2023/24球季起,將有一季歐洲賽的5%收入被扣起,再由歐協重新分配。各隊亦會合共捐出1500萬歐元(約1.42億港元),支援地區足球發展。

對於未退出歐超聯的皇、巴及祖雲三軍,歐協稱將有適當行動。《ESPN》稱,他們面臨約兩年歐洲賽禁賽令。3間球會則發聯合聲明,勢追究9間退出歐超聯的球會違約,又狠批「不能接受第三方施壓」。

其他報道:NBA︱湖人僅負拓荒者跌出西岸前六 主帥盼主將復出征附加賽(附精華)

其他報道:英超|紐卡素班主告英超賽會阻收購 暗指「是阻球隊強大的黑暗勢力」

UEFA president Aleksander Čeferin said: "The measures announced are significant, but none of the financial penalties will be retained by UEFA. They will all be reinvested into youth and grassroots football in local communities across Europe, including the UK."— UEFA (@UEFA) May 7, 2021