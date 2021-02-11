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歐超聯︱9軍簽署擁護歐足協獲輕判 皇馬巴塞祖雲斥第三方施壓 聲言追究 (17:50)

歐洲足協今晨（8日）發聲明，指英超「Big 6」在內的9家歐洲球會，已申請退出歐洲超級聯賽，簽署聲明不再出走，獲得輕判，意味皇家馬德里、巴塞隆拿及祖雲達斯仍面臨禁戰歐洲賽等處分。

英超的曼城、曼聯、利物浦、車路士、熱刺及阿仙奴，聯同意甲的國際米蘭、AC米蘭及西甲的馬德里體育會，早前已宣布退出歐超聯。歐協稱各隊同意繼續根據本土聯賽排名，參加洲際球會賽事，以及重新加入歐洲球會協會，未來倘試圖參加非歐協轄下比賽，將被重罰1億歐元（約9.45億港元），違反其餘承諾則會被罰5000萬歐元（約4.72億港元）。唯一肯定會實施的判罰，是9間球會由2023/24球季起，將有一季歐洲賽的5%收入被扣起，再由歐協重新分配。各隊亦會合共捐出1500萬歐元（約1.42億港元），支援地區足球發展。

對於未退出歐超聯的皇、巴及祖雲三軍，歐協稱將有適當行動。《ESPN》稱，他們面臨約兩年歐洲賽禁賽令。3間球會則發聯合聲明，勢追究9間退出歐超聯的球會違約，又狠批「不能接受第三方施壓」。

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