NBA︱湖人僅負拓荒者跌出西岸前六 主帥盼主將復出征附加賽（附精華） (16:31)

湖人主將安東尼戴維斯昨在對洛杉磯快艇的敗仗中傷出，今仗仍正選披甲，且攻入36分搶12籃板，但綠葉球員表現不濟，成為「紫金軍團」的致命傷。在勒邦占士第3場缺陣下，取代他的古斯馬上陣33分鐘只得4分及5個籃板，中鋒杜蒙特亦在完場前6分鐘已6犯離場，後衛卡魯素亦受腳傷影響防守表現。今季首次有球迷入場打氣的拓荒者，最終靠李拿特攻入38分，以106：101取勝，賽後領先湖人1場勝差及手握較佳對賽，進入最後5場常規賽。

跌至西岸第7的湖人，未來數日還要對鳳凰城太陽及紐約人，勢要透過附加賽晉身季後賽，主教練禾高表示只要占士與後衛舒路達下周復出，球隊戰力將大幅提升：「我不害怕這支球隊要打附加賽，因為我們能擊敗任何球隊，但我絕對想球隊打入前六。」以現時排名，湖人在附加賽將對第10的聖安東尼奧馬刺。另外，有湖人球迷去年慶祝贏得總冠軍時，被警員驅散聚集時發射的催淚彈射至右眼失明，近日向洛城政府及警方索償。

其餘比賽方面，達拉斯獨行俠作客以110：90擊敗克里夫蘭騎士，續守西岸第5。取得24分的主將盧卡當錫，NBA生涯得分達5000大關，成為現役球員最快。出戰季後賽機會渺茫的新奧爾良塘鵝，再有二年生錫安威廉臣手指骨裂收咧，西岸一哥猶他爵士亦有米曹足踝傷唞1周。

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