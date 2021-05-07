英超｜紐卡素班主告英超賽會阻收購　暗指「是阻球隊強大的黑暗勢力」 (23:07)

李斯特城vs.紐卡素 now621台 周六凌晨03：00直播

艾殊利就沙特阿拉伯王儲穆罕默德擔任主席的公共投資基金（Public Investment Fund, PIF），去年7月擬作價3億鎊（29億港元）收購紐卡素，卻最終因受阻撓而失敗發起的第二次法律行動。英超首席執行長馬斯達斯去年曾指出，在PIF拒絕獨立仲裁及退出收購後，紐卡素賣盤計劃以失敗告終，而艾殊利當時是指摘英超聯賽拒絕收購報價的行為不當，今日則發表聲明：「現在是時候，讓那些阻止這間球會強大黑暗力量讓位。」英超賽會暫未有代表回應上述言論。

另外，英國競爭上訴法庭（UK competition appeal tribunal,CAT）今日發表聲明證實，上月已收到艾利殊的聖占士斯控股有限公司（St James Holdings Limited）對英超聯賽提出的賠償要求，而一份法庭文件寫道：「原告聲稱被告（英超聯賽）阻止或阻礙擬議的收購，而且知道其行為將阻止或推遲擬議的收購。」該文件又稱原告要求「賠償利潤損失或機會損失」。

此外，紐卡素作客李斯特城除有守將法比安舒哈停賽外，還至少有中堅拿修斯等4名球員因傷避戰。李城領隊羅渣士則稱，早前足踝腫脹的占美華迪已無恙，可以披甲攻堅。

其他報道：港超｜傑志休戰三周後輕取流浪 丹恩奴域生涯首連續兩仗「戴帽」

其他報道：足球丨Ed Sheeran下季贊助愛隊葉士域治 傳球衣胸前宣傳世巡演唱會