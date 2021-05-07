港超｜傑志休戰三周後輕取流浪 丹恩奴域生涯首連續兩仗「戴帽」 (22:46)

傑志在亞冠分組賽改期後，對上一次比賽是上月16日以3：1擊敗愉園，該仗「黑山伊巴」首次在港連中三元，三周後再次在旺角場出擊保持勇態，開賽僅48秒即接應傳送抽入，加上34分鐘射入12碼及42分鐘撞射得手，在未完上半場已完成帽子戲法，而且連續兩場「戴帽」。流浪在完半場前有祖連奴射失12碼，傑志門將王振鵬在捉到路接應該球後傷出，由郭劍橋入替。傑志在換邊後59分鐘被流浪後衛基藍馬後上勁射追回一球，在1566人入場下，維持3：1勝局完場。

傑志賽後13戰31分，領先次席東方3分，「藍鳥」緊接3日後出戰第二循環最後一仗，下周一晚續在旺角主場對冠忠南區。39歲的前韓職名將丹恩奴域，自2月底首為傑志落場，僅逾兩個月上陣11場已攻入多達13球，包括過去3仗對晉峰、愉園及流浪合轟8球，入球效率驚人，在射手榜以3球領先排次席的南區前鋒夏志明。

丹恩奴域上仗將紀念皮球送給兒子，今次則送給了隊友丹尼的幼子，他表示，能夠連續兩場「戴帽」難以置信，是球員生涯首次，並客氣地稱不敢說港超對他是易事，也有賴隊友表現才能入球，歸功於團隊。被問到有否信心贏得今季香港足球先生，他說沒特別多想個人獎項，更重要是聯賽冠軍。

其他報道：足球丨Ed Sheeran下季贊助愛隊葉士域治 傳球衣胸前宣傳世巡演唱會

其他報道：勞倫斯獎丨拿度大坂直美當選年度最佳 黑帝撐平權膺年度運動員倡導者