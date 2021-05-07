勞倫斯獎丨拿度大坂直美當選年度最佳 黑帝撐平權膺年度運動員倡導者 (18:54)

勞倫斯獎因疫情改以線上形式舉行頒獎典禮，各獎項得主今日出爐，話題仍離不開席捲體壇的平權浪潮。東瀛網球星將大坂直美去年重奪美國公開賽，其間高調聲援種族平權；她今年首奪勞倫斯獎年度最佳女運動員，以影片發表得獎感言稱：「關於球場上的抗爭，我曾經非常退縮，懼怕別人對我的看法，但現在知道如果擁有一個平台，就必須好好發聲。」

去年追平費達拿20座大滿貫紀錄的拿度，繼2011年後再奪年度最佳男運動員，連同77歲名宿金夫人（Billie Jean King）獲頒終身成就獎，網壇在今屆勞倫斯獎掃走三大獎項。

去年第七度贏得世界一級方程式（F1）總冠軍的平治車手咸美頓，則因支持種族平權獲頒新設的「年度運動員倡導者獎」（Athlete Advocate of the Year Award）。而效力利物浦的埃及隊球星穆罕默德沙拿，因倡導中東婦女平權，及疫情下致力協助祖國抗疫，獲頒「體壇啟發獎」（Sporting Inspiration Award），但紅軍失落年度最佳運動隊伍，此獎由拜仁慕尼黑奪得。

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