體育

NBA︱湖人今季打吡戰三戰皆北 一眉背傷無礙 明可生死戰鬥拓荒者 (16:53)

洛杉磯湖人衛冕之路今早（7日）再受打擊，於打吡戰以94：118作客大敗予洛杉磯快艇，續排西岸第6之餘，戰績亦跌至與第7的波特蘭拓荒者相同。今仗早段傷出的「一眉」安東尼戴維斯據報雖無大礙，料明日面對拓荒者的關鍵戰可出戰，助球隊力保直入季後賽，惟勒邦占士則因傷，料最快下周初才有望復出。

湖人在今早的洛杉磯打吡有占士續缺陣，而另一星將安東尼戴維斯僅上陣9分鐘，即在1次3分跳投後，撞到邊線廣告板，之後未再上陣，只得4分。外間原以為他足踝受傷，但湖人指他是背傷，「一眉」則補充：「我的足踝還好，但背部扯繃緊了。以目前的感覺，我覺得下場可以披甲。」

湖人次節起落後幅度不斷被擴大，最終在快艇7人得分上雙下輸24分，今季對快艇三戰皆北。由於達拉斯獨行俠主場贈布魯克林籃網4連敗，湖人落敗後跌至第6，且與西岸第7的拓荒者今季戰績一樣是37勝29負，對賽各贏1次，因此，湖人與拓荒者明日的勝方，將帶着1場勝差及較佳對賽，進入最後6場常規賽，敗方則很有可能要戰附加賽，並在季後賽首圈對猶他爵士或鳳凰城太陽，一眉也承認明仗相當關鍵。

其他報道：東京奧運｜輝瑞簽約贈國際奧委會疫苗 巴赫預期各國代表團六成人接種

另外，金州勇士主場21分擊敗奧克拉荷馬城雷霆，早前感染新冠肺炎的後衛達米安李爾表示，自己較早前已接種一劑強生疫苗。

其他報道：歐霸｜阿仙奴恐25年來首緣盡歐戰 黃潛月底決戰紅魔 蘇斯克查炮轟英超地獄賽程（附精華）

相關字詞﹕編輯推介 體育 籃球 洛杉磯湖人 洛杉磯快艇 波特蘭拓荒者 達拉斯獨行俠 布魯克林籃網 金州勇士 安東尼戴維斯 勒邦占士 達米安李爾

上 / 下一篇新聞