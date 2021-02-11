NBA︱湖人今季打吡戰三戰皆北 一眉背傷無礙 明可生死戰鬥拓荒者 (16:53)

湖人在今早的洛杉磯打吡有占士續缺陣，而另一星將安東尼戴維斯僅上陣9分鐘，即在1次3分跳投後，撞到邊線廣告板，之後未再上陣，只得4分。外間原以為他足踝受傷，但湖人指他是背傷，「一眉」則補充：「我的足踝還好，但背部扯繃緊了。以目前的感覺，我覺得下場可以披甲。」

Here is where Anthony Davis tweaked his ankle, for those who didn't see. He's currently in the locker room. No word from the Lakers on his status. He stayed in the game after this, but hasn't been seen since his shift ended. pic.twitter.com/x6RL1A0Uu7 — Sam Quinn (@SamQuinnCBS) May 7, 2021

"The ankle is fine," Anthony Davis said. "...Back locked up pretty bad. ...See how it is tomorrow. Should be good to go tomorrow based on how it's feeling now." — Dan Woike (@DanWoikeSports) May 7, 2021

湖人次節起落後幅度不斷被擴大，最終在快艇7人得分上雙下輸24分，今季對快艇三戰皆北。由於達拉斯獨行俠主場贈布魯克林籃網4連敗，湖人落敗後跌至第6，且與西岸第7的拓荒者今季戰績一樣是37勝29負，對賽各贏1次，因此，湖人與拓荒者明日的勝方，將帶着1場勝差及較佳對賽，進入最後6場常規賽，敗方則很有可能要戰附加賽，並在季後賽首圈對猶他爵士或鳳凰城太陽，一眉也承認明仗相當關鍵。

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另外，金州勇士主場21分擊敗奧克拉荷馬城雷霆，早前感染新冠肺炎的後衛達米安李爾表示，自己較早前已接種一劑強生疫苗。

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