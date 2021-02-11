歐霸｜阿仙奴恐25年來首緣盡歐戰  黃潛月底決戰紅魔  蘇斯克查炮轟英超地獄賽程（附精華） (12:05)

兵工廠首回合取得作客入球，今仗只需淨勝一球即晉級，然而格列沙加熱身時受傷打亂部署，剛傷癒的基蘭泰亞尼臨危受命。奧巴美揚於27分鐘起腳中柱，下半場末段頭槌攻門再中柱，阿仙奴全場共14次射門，仍和「黃色潛艇」互交白卷，總比數以1：2告負。阿迪達承認沙加受傷影響甚大：「這徹底改變了我們的計劃，我們的部署是計算了沙加在陣。這令我們有點緊張，運用皮球時欠準繩。」

歐霸未能像歐聯一樣上演「全英對決」，目前在英超排第9的阿仙奴，更可能緣盡來下季歐戰，將是隊史25年來首次未能征戰歐洲賽。維拉利爾在「歐霸專家」艾馬利領軍下，擺脫歐霸4強止步的魔咒，隊史首度打入歐戰決賽。這名西班牙籍教頭曾領西維爾締歐霸三連冠，2018/19球季亦率阿仙奴闖歐霸決賽，但不敵車路士奪亞。

同晚另一場歐霸4強，曼聯有卡雲尼上下半場各建一功，成歐霸（及前身歐洲足協盃）36年來首人在4強兩回合均取得兩球或以上。紅魔雖因阿歷士迪尼斯末段擺烏龍，作客以2：3不敵羅馬，仍憑首回合戰績，總比數贏8：5過關。蘇斯克查自2018年12月上任後，領紅魔首闖盃賽決賽，亦是球會史上首人先後以球員及領隊身份出戰歐洲賽決賽。

門將迪基亞是役共10次撲救，亦獲蘇斯克查誇讚是「世上最佳門將之一」。不過，蘇帥未滿意次回合未能取勝。談及英超雙紅會延期後，曼聯迎來5日3硬仗的地獄賽程時，他憤然表示：「真是聞所未聞，未踢過高水平足球的人才會編排這程賽程，球員的體能不可能應付得來，但沒有人顧及我們的需要。」

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