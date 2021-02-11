歐霸｜阿仙奴迎「黃潛」生死戰 拿卡錫迪等3將候命 曼聯征羅馬缺丹尼爾占士 (23:05)

阿仙奴vs.維拉利爾 now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 周五凌晨03：00直播

羅馬vs.曼聯 now644台、有線601/661台 周五凌晨03：00直播

阿仙奴首回合以1：2負維拉利爾，次回合若小勝1：0即可晉級決賽。據報前、後場3將拿卡錫迪、大衛雷斯及基蘭泰亞尼近日已復操，若泰亞尼能擔正，格列沙加便不需串再演左閘，可踢回擅長的中場位置。另外，領隊阿迪達稱已缺陣1個月的大衛雷斯，有望以後備姿態參賽。拿卡錫迪相信亦會先列後備，箭頭位置續由奧巴美揚擔當。

維拉利爾此役有中場高基連倒戈，他在2008至18年為阿仙奴上陣160次，先後加盟華倫西亞及「黃色潛艇」，他稱雖只離開3年，但已對湧現不少年輕球員的阿仙奴感到陌生，又稱現只會與該隊的法國同胞拿卡錫迪聯絡。

曼聯在4強首回合主場以6：2大勝羅馬，闖入決賽機會高唱入雲，惟賽前傳出翼鋒丹尼爾占士因傷沒有隨隊出征，暫未知傷勢，但料對由5月6日至13日英超迎戰利物浦為止，8天內踢4場的曼聯構成壓力。

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