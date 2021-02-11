歐聯｜夏薩特輸波大笑捱批 被揶揄「是另一個巴利」 施丹:無悔讓他掛帥 (19:10)

夏薩特前年夏天加盟皇家馬德里後傷患不斷，此役倒戈車路士也是3個月來第2次任正選，結果他全場只有1次射門，其在陣亦迫使多在左路策動攻勢的雲尼斯奧斯祖利亞改任右翼衛。沙治奧拉莫斯自3月中以來首次披甲，被指根本未達佳態，但施丹說：「這是4強，每個球員都已準備就緒，否則便不能上陣。我為球員的表現自豪，最終只差一步便晉身決賽。車路士表現很好，你必須恭賀他們。」施丹又特別提及夏薩特的情况：「他定要重拾信心，方法是不斷比賽，要循序漸進，因為我們需確保他完全康復。」

倒戈的夏薩特賽後與車路士後衛葛特蘇馬和門將艾度亞文迪的開心場面，卻惹來不少負評。西班牙足球電視節目主持人柏達路稱夏薩特「是另一個巴利」，認為他「不能再多留在皇馬一秒」。利物浦名宿赫捷臣則在直播中說：「我知道夏薩特與他們是朋友，但我不能想像，基斯坦奴朗拿度離場後會大笑。」

其他報道：英超︱雙紅會落實下周四補賽 曼聯迎地獄賽程5日3硬仗

其他報道：單車｜李慧詩下周場地盃磨劍 自信心理體能俱佳 有把握東京奧運奪牌