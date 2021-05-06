單車｜李慧詩下周場地盃磨劍 自信心理體能俱佳 有把握東京奧運奪牌 (15:47)

李慧詩與港隊近日積極備戰下周四展開的場地盃，她與奧運戰友李海恩今日（6日）接受賽會訪問，自信可在爭先賽及凱林賽（又稱競輪賽）雙線衝牌，亦相信伙拍小將們出戰團體爭先賽，可以領軍衝擊前八名。賽會透露今站約有100名車手參戰，外隊將於下周抵埗（9日），以隔離泡泡形式備戰，並須每兩天檢測一次。日本隊、西班牙隊及德國隊暫定派員來港，但欠缺了李慧詩的德國隊勁敵軒絲及同屬東奧獎牌大熱的英國隊。不過，李慧詩仍盼藉4天賽事熟習東奧：「我們會以奧運熱身方式去準備，這是疫下首場重要賽事，賽前隔離與閉門舉行，都是一次難得的綵排機會。」

港隊近年在多個項目崛起，游泳「小美人魚」何詩蓓，劍擊隊及空手道女將劉慕裳，都被視為東奧獎牌希望。昔日是港隊王牌的李慧詩笑言，多得她們分擔港人的注意力，亦自信有把握衝牌：「今年是最自由、最享受的一屆，心理與體力最fit，牽引我的法籍教練去過數次奧運，沈教練（沈金康）去過更多次奧運，強大團隊亦令我有把握拿到獎牌。」

被問及東奧後打算，下周三滿34歲的李慧詩稱，會在9月全運後逐步引退，希望助小將接班：「我已休學了兩年，之後想暫時放下運動，在學業路上衝刺。港隊短距離其他女將較年輕，但都很有潛能，只要願意投放時間，下屆亞運可以揚威亞洲舞台。」

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