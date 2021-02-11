歐聯｜杜曹上任99天寫歷史 連續兩屆闖歐聯決賽 信車路士攻城心理佔優 (14:54)

車路士首回合作客打和1：1，取得重要作客入球，次回合回到史丹福橋球場迎敵，面對皇馬有隊長沙治奧拉莫斯傷癒復出，「藍戰士」在28分鐘先開紀錄，夏維斯挑射中楣，迪姆華拿伏兵門前補頂破網。主隊其後錯失多次擴大比數良機，但仍憑美臣蒙特在85分鐘射成2：0鎖定勝局，助車路士以總比數3：1淘汰13屆歐聯盟主皇馬，將於本月29日決賽在伊斯坦堡會師曼城，繼2019年利物浦對熱刺，3年內第2次由兩隊英超爭做歐聯盟主。

車路士繼2008及2012年後第三度晉身歐聯決賽，季中因戰績欠佳辭退林柏特，杜曹於1月26日接掌，當時揚言「要打造一支沒人想遇上的球隊」，結果上任僅99日即以穩固防守，率領「藍戰士」在英超第9位現升上第4，並先後晉身英格蘭足總盃及歐聯決賽，領軍24仗16勝6和2負，多達18場不失球，零封率高達75%。今仗門將艾度亞文迪作出多次重要撲救，獲選為賽事最佳球員的尼高路簡迪在中場大範圍助攻助守亦應記一功。

這名47歲德國籍教頭繼上季在巴黎聖日耳門（PSG），成歐聯史上首個連續兩季帶領不同球隊打入歐聯決賽的主帥。他賽後表示，球隊任務仍未結束：「球隊今仗表現絕對值得取勝，保持求勝渴望沒有鬆懈，但要一直走下去，在伊斯坦堡取勝而回。」車路士在上月英足盃4強以1：0淘汰曼城晉級，如今在歐聯決賽再次相遇，杜曹稱在足總盃的勝仗可令麾下心理上略佔優，但強調在決賽不會構成任何優勢。「雙藍」將於下周日英超預演歐聯決賽前哨戰，主場的曼城只要全取3分即提早封王。

另邊廂，皇馬翼鋒夏薩特今仗正選倒戈並首次重返史丹福橋球場，但表現乏善足陳僅得一次射門，賽後更被拍攝到在場上開心大笑地恭喜葛特蘇馬等前隊友，事後引起皇馬球迷網上抨擊。同樣倒戈的門將泰拔高圖爾斯則大方恭喜前東家：「我在車路士度過難忘歲月，我會在決賽為前隊友們加油。」皇馬主帥施丹亦承認優勝劣敗：「我們錯失多次入球機會，對手的確表現更好。離決賽只差一步是令人難受，但我們要盡快收拾心情，準備餘下聯賽。」

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