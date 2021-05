英超｜格拉沙家族高層拒就歐超聯道歉　球迷擬杯葛曼聯23個商業伙伴 (19:02)

《天空體育》記者在佛羅里達州找到亞夫林格拉沙,就球迷關注歐超聯一事提出詢問,其間提及「這對你來說是個機會——也許是道歉?」該名記者又問及是時候出售曼聯,以及詢問「(曼聯球迷)只是你的顧客」,惟戴上太陽眼鏡的他亞夫林全程拒絕說話,最後登上座駕絕塵而去。

由皇家馬德里牽頭的歐超聯成立不足3天「夭折」,有份參予創立的英超Big 6一直備受壓力,曼聯周日迎戰利物浦的聯賽前,有數以千計示威者聚集在奧脫福球場外,球迷闖入球場,令「雙紅會」延期。一群曼聯球迷今日再有進一步行動,發表公開信要求包括adidas、Cadbury和Remington等23個曼聯商業伙伴,切斷與格拉沙家族的聯繫,否則球迷將杯葛他們的服務和產品,聲言「你的贊助資金將用於償還債務和分紅。支持格拉沙家族不代表支持球會」。

#MUFC owner Avram Glazer refused to apologise to fans over the disastrous attempt to form a breakaway European Super League, when approached by Sky News. pic.twitter.com/BfY5fEHIaa— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 4, 2021