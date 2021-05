NBA｜咖哩仔漆黑中射入3分球 勇士作客塘鵝遇停電反負 (17:31)

勇士連續第2天作客塘鵝乘勝追擊,然而在第3節領先之際,咖哩仔3分起手時,塘鵝主場館突然停電,他黑暗中命中3分球,但手感隨之下降,6次3分球起手全部射失,球隊亦以103:108反負。美國全國廣播公司(NBC)的體育頻道在社交網寫道,「最新防守居里的方法,就是熄掉所有燈」。

咖哩仔獨取全場最高的37分,今季花58場共300次射入3分球,亦寫下單季最快紀錄,主隊則有朗素波爾取得33分冠絕全隊。咖哩仔雖然打破紀錄,但似乎甚為不滿,賽後表示從未遇過這種情况。勇士連勝斷纜,暫排西岸第8位,要穩入季後賽,尚餘6場更添壓力。

鳳凰城太陽同日作客以134:118擊敗克里夫蘭騎士,五連勝後反壓猶他爵士升上聯盟一哥之位。東岸的布魯克林籃網則以118:124不敵密爾沃基公鹿,吞下三連敗。

The lights went out inside the Smoothie King Center and it changed the Warriors-Pelicans game.



Steph Curry Steph Curry

pre-lights out: post lights out:



35 points 2 points

12-of-20 FG 1-of-11 FG

8-of-14 3PT 0-of-6 3PTpic.twitter.com/RztMqWxyfC— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 5, 2021