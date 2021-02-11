NBA｜咖哩仔漆黑中射入3分球 勇士作客塘鵝遇停電反負 (17:31)

勇士連續第2天作客塘鵝乘勝追擊，然而在第3節領先之際，咖哩仔3分起手時，塘鵝主場館突然停電，他黑暗中命中3分球，但手感隨之下降，6次3分球起手全部射失，球隊亦以103：108反負。美國全國廣播公司（NBC）的體育頻道在社交網寫道，「最新防守居里的方法，就是熄掉所有燈」。

咖哩仔獨取全場最高的37分，今季花58場共300次射入3分球，亦寫下單季最快紀錄，主隊則有朗素波爾取得33分冠絕全隊。咖哩仔雖然打破紀錄，但似乎甚為不滿，賽後表示從未遇過這種情况。勇士連勝斷纜，暫排西岸第8位，要穩入季後賽，尚餘6場更添壓力。

鳳凰城太陽同日作客以134：118擊敗克里夫蘭騎士，五連勝後反壓猶他爵士升上聯盟一哥之位。東岸的布魯克林籃網則以118：124不敵密爾沃基公鹿，吞下三連敗。

其他報道：港足｜足總公布譚秋朗任CEO 商界出身缺足球履歷 貝鈞奇稱可注新思維

其他報道：單車｜港隊場地盃名單出爐 李慧詩復出熟習隔離形式 主場備戰東奧