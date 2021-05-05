單車｜港隊場地盃名單出爐 李慧詩復出熟習隔離形式 主場備戰東奧 (15:15)

場地單車世界盃改制後，下周四（13日）起以國家盃形式再度在港上演，亦是港隊因疫情久未參與國際賽下，為東奧演練的重要機會。港隊今日（5日）公布參賽名單，派出3女2男參與短途賽。今夏攜手征奧的李慧詩及李海恩，除了出戰女子爭先賽及凱林賽（又稱競輪賽），亦將伙拍小將楊礎搖參與團體爭先賽，早前在中國參賽的李海恩兼戰500米計時賽，男將羅子駿及杜棹熙衝擊爭先賽、凱林賽及計時賽。

港隊總教練沈金康期望檢視李慧詩及李海恩備戰東奧進度，尤其是因疫情逾一年未出賽的李慧詩，藉此仗調整最後階段訓練計劃。國家盃將採用東奧或實施的隔離形式，他希望二人把握機會預先熟習。沈金康解釋，中長途隊員正在中國比賽及訓練，加上9月全運會逼近，故未安排各人返港作賽。

場地單車國家盃下周四（13日）起，一連4天假將軍澳香港單車館閉門舉行，賽事將設電視直播。

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